Найдите объем конуса, разверткой боковой поверхности которого является круговой сектор с радиусом 10 и центральным углом 216 градусов.

Геометрия

Найдите объем конуса, разверткой боковой поверхности которого является круговой сектор с радиусом 10 и центральным углом 216 градусов.

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