Найдите объем конуса, разверткой боковой поверхности которого является круговой сектор с радиусом 10 и центральным углом 216 градусов.
Геометрия
Найдите объем конуса, разверткой боковой поверхности которого является круговой сектор с радиусом 10 и центральным углом 216 градусов.
Ответ(ы):
Гость:
Длина дуги сектора развертки: С( дуги сектора)=2π·Rα/360°=2π·10·216°/360°=12π Эта дуга - окружность основания С(окружности)=2πr 12π=2πr ⇒ r=6 H²=L²-r², L=R=10 H=8 V=(1/3)πr²·H=(1/3)·π·6²·8=96π
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