4х+24-3х+2gt;4х+24-3х-2 Помогите пожалуйста

Алгебра
4х+24-3х+2gt;4х+24-3х-2 Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+26>х+22......................
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