Помогите написать сочинение-рассуждение.На тему: значение и стилистические оттенки суффиксов

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Суффиксы – значимая часть слова, с помощью которой могут образовываться новые слова. Для каждой части речи характерны свои суффиксы, которые выражают определённое значение. Например, некоторые суффиксы имён существительных могут обозначать и деятеля, и орудие действия, и лицо, и вещь. Они могут образовать в одном случае отвлечённое существительное, в другом – собирательное. В художественных произведениях для выражения авторского отношения к героям используются существительные с уменьшительно-ласкательными, увеличительными, а также оценочными суффиксами. очень важно то что с помощью таких слов говорящий или пишущий выражает различные оттенки чувств, а также оценивает величину существа или предмета. Оценки чувства могут быть самые разнообразные: ласка, пренебрежение, покровительственное отношение и многое другое.