4x(a+x+y)+4a(a-x-y)-4y(x-a-y)
Алгебра
4x(a+x+y)+4a(a-x-y)-4y(x-a-y)
Ответ(ы):
Гость:
4ах +4х^2 +4ху +4а^2 -4ах-4ау-4ху+4ау +4у^2 =4х^2 +4а^2 +4у^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Спиши текст. знайди в ньому іменники чоловічого, жіночого і середнього роду Укра??на Наша славна Україна, наше щастя і наш рай! Чи на світ...
Математика
Физика
Розетки пресуют из специальной массы, действуя на нее силой 37,5 к Н. Площадь розетк?? 0,0075 м в кубе. Под каким давлением прессуеться розетка