Спиши текст. Знайди в ньому іменники чоловічого, жіночого і середнього роду. Україна Наша славна Україна, наше щастя і наш рай! Чи на світі є країна ще миліша за наш край?

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Спиши текст. Знайди в ньому іменники чоловічого, жіночого і середнього роду. Україна Наша славна Україна, наше щастя і наш рай! Чи на світі є країна ще миліша за наш край?

Автор: Гость