Спиши текст. Знайди в ньому іменники чоловічого, жіночого і середнього роду. Україна Наша славна Україна, наше щастя і наш рай! Чи на світі є країна ще миліша за наш край?
Українська мова
Спиши текст. Знайди в ньому іменники чоловічого, жіночого і середнього роду. Україна Наша славна Україна, наше щастя і наш рай! Чи на світі є країна ще миліша за наш край?
Ответ(ы):
Гость:
Знайди в ньому іменники чоловічого, жіночого і середнього роду
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