Розетки пресуют из специальной массы, действуя на нее силой 37,5 к Н. Площадь розетк?? 0,0075 м в кубе. Под каким давлением прессуеться розетка
Физика
Розетки пресуют из специальной массы, действуя на нее силой 37,5 к Н. Площадь розетк?? 0,0075 м в кубе. Под каким давлением прессуеться розетка
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