Скорость лодки х км/ч скорость течения воды 2.5км\ч Сколько км проедет по течению за 1,5 ч?
Математика
Скорость лодки х км/ч скорость течения воды 2.5км\ч Сколько км проедет по течению за 1,5 ч?
Ответ(ы):
Гость:
1) S=t*v, где s-это путь который нам надо найти, t - это время, v - это скорость 2) v скорость по течению = х+2,5 3) S=1,5*(х+2,5)
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