написатьдоклад Петр первый

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Петр | Великий родился 1671 году. В 1682 произошел стрелетский бунт, где стрельцы утверждали, что родственники со стороны матери Петра Натальи Нарышкиной задушили его сводного брата от первой жены Марии Милославской Ивана. Чтобы усмирить бунт царевна Софья вывела к бунтовщикам Ивана и Петра однако, это не остановило бунт. По окончании бунта было выдвинуто условия, что Иван будет первым царем, а Петр - вторым. Только после смерти Ивана в 1696 году Петр 1 взошел единолично на престол. Он оставил свой след во многих направлениях. Так в 1714 году был подписан указ о единонаследии, где говорится, что все имущество получает старший сын. А в 1722-м был объявлен указ о престолонаследии, где говорилось, что престол может получить тот кого царь посчитает достойным. При нем состоялась Северная война 1700-1721, самыми выдающимися событиями которой были: 1700 - Нарвская битва, 1703- основание Петербурга, 1709- Полтавская битва. Еще можно добавить: 1697-98 - Великое посольство, 1695-96- Азовские походы, создание российского флота и 1700- введение нового летоисчесления.Умер Петр 1 в 1725. P.S. Ну как-то так.