(-5,12+3,28 )+(-0,45) выполните действие
Математика
(-5,12+3,28 )+(-0,45) выполните действие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -5.12 + 3.28 = -1,84 2) -1.84 - 0.45 = -2.29
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