Зачем по вашему в романе Дубровский таким образом переставлены события что мы лишь в 11 главе узнаём что дефорж и Дубровский одно и то же лицо. восстановите хронологическую последовательност событий

Гость: Гость:

..На станции ** в доме смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния..." Дефорж рассказывает Дубровскому о том, что он беден и приехал в Россию ради заработка. Во Франции Дефорж оставил старушку-мать: "...Он предлагает мне хорошее жалование, три тысячи рублей в год и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание, из остальных денег в пять лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости, и тогда bonsoir, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты..." Дефор приехал работать учителем в Россию, не имея должного образования. На самом деле по профессии Дефорж - кондитер: "...я готовился не в учителя, а в кондиторы, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее..."