5*5:5*5:1*1*0 ответы: 1) 0. 2) 25; |

Математика
5*5:5*5:1*1*0 ответы: 1) 0. 2) 25; |
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Получится 0, при любом умножении на 0 число становится нулем
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