Запиши слова в две группы. Стрела,глазок,посуда,ядовитый,бедняк,одежда,деревья,д??озды,зверёк,помидор,кольцо,тяжёлый,язык,пилить,змея,стога,карман,зимовать,стакан,товарищ

Гость: Гость:

1) стрела-стрЕлы,,глазок-глАз,ядовитый-Яд,,бедняк-бЕдный,,деревья-дЕрево,дрозды-дрОзд,зверек-звЕрь,кольцо-кОльца,тяжелый-тЯжесть,змея-змЕй,пилить-пИлы,стога-стОг,зимовать-зИмний- проверяются ударением. 2)Остальные слова не проверяются, их нужно запомнить! посуда,одежда,помидор,стакан,карман,товарищ