5.6×0.08+0.23×2.4 очень срочно
Математика
5.6×0.08+0.23×2.4 очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5.6х0,08=0,448 2)0,23х2,4=0,554 3)0,448+0,554=1,000 (после запятой нули убираются)=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пожалуйста! 1)Рассчитайте объём газа(н.у.), который выделится при взаимодействии избытка сульфида цинка с раствором, содержащим 7,3 г со...
Химия
Напишите уравнения реакций получения всех возможных солей при взаимодействии ки??лоты и основания Mn(OH)2 и H2SO4 , с указанием соотношения реагентов
Химия
У розчин масою 200г з масовою часткою солі 10% додали ще 200г води. Масова частка солі в новому розчині?
Математика
Помогите решить задачу: Туристы прошли свой маршрут за два дня. В первый день они прошли 3/10( три десятых) маршрута и ещё 4 1/2( четыре целых одна...
Математика