Напишите уравнения реакций получения всех возможных солей при взаимодействии ки??лоты и основания Mn(OH)2 и H2SO4 , с указанием соотношения реагентов

Химия

Напишите уравнения реакций получения всех возможных солей при взаимодействии ки??лоты и основания Mn(OH)2 и H2SO4 , с указанием соотношения реагентов

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