Напишите уравнения реакций получения всех возможных солей при взаимодействии ки??лоты и основания Mn(OH)2 и H2SO4 , с указанием соотношения реагентов
Химия
Напишите уравнения реакций получения всех возможных солей при взаимодействии ки??лоты и основания Mn(OH)2 и H2SO4 , с указанием соотношения реагентов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mn(OH)2 + H2SO4 = MnSO4 + 2H2O Mn(OH)2 + 2H2SO4 = Mn(HSO4)2 + 2H2O 2Mn(OH)2 + H2SO4 = (MnOH)2SO4 + 2H2O Соотношение реагентов указывают стехиометрические коэффициенты перед формулами реагентов в левой части уравнения
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