У розчин масою 200г з масовою часткою солі 10% додали ще 200г води. Масова частка солі в новому розчині?

Гость: Гость:

Маса речовини в 1-му розчині=Wреч. *m розчину=0,1*200=20 г,при додаванні води маса розчину стала 200г+200г(Н2О)=400г,маса речовини при цьому не змінилась,то W розч.=(20:400)*100%=5% 10%=0,1