Построить график уравнения y=1/3x-2
Математика
Построить график уравнения y=1/3x-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо взять две точки и потом провести прямую
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
▐ Заменить словосочетания возвратным глаголом: участвовать в соревновании - п??оявлять стремление - испытывать волнение - допускать ошиб...
Математика
Сумма третьего и пятого членов геометрической прогрессии равна 450. чему равен 3 чл??н прогрессии, если ее знаменатель равен 3? 1) 45 2)15 3)135 4)3
География
Помогите!!! Определите, в каком городе находятся священные места для приверженце?? следующих религий: А)буддизм 1) Рим Б) ислам 2) Мекка В)...
Русский язык
Українська література