▐ Заменить словосочетания возвратным глаголом: участвовать в соревновании - п??оявлять стремление - испытывать волнение - допускать ошибки - чувствовать радость -

Русский язык
▐ Заменить словосочетания возвратным глаголом: участвовать в соревновании - п??оявлять стремление - испытывать волнение - допускать ошибки - чувствовать радость -
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соревноваться, стремиться, волноваться, ошибаться, радоваться.
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