Помогите!!! Определите, в каком городе находятся священные места для приверженце?? следующих религий: А)буддизм 1) Рим Б) ислам 2) Мекка В) католицизм 3) Лумбини

География

Помогите!!! Определите, в каком городе находятся священные места для приверженце?? следующих религий: А)буддизм 1) Рим Б) ислам 2) Мекка В) католицизм 3) Лумбини

Автор: Гость