Помогите!!! Определите, в каком городе находятся священные места для приверженце?? следующих религий: А)буддизм 1) Рим Б) ислам 2) Мекка В) католицизм 3) Лумбини
География
Помогите!!! Определите, в каком городе находятся священные места для приверженце?? следующих религий: А)буддизм 1) Рим Б) ислам 2) Мекка В) католицизм 3) Лумбини
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-3 Б-2 В-1 Как-то так.....
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