Чому твір Всевлода Нестайка "Тореадори з Васюківки" є пригодницьким і романтичним?
Українська література
Чому твір Всевлода Нестайка "Тореадори з Васюківки" є пригодницьким і романтичним?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому що друзi, подорожували, наприклад, у кукурудзi. А романтичнiсть (це не любов, а пригоди) в тому, що хлопцi мрiяли.
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