Что показывает на Луне прибор барометр-анероид?

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Сам прибор служит для определения атмосферного давления, а так как на луне нет атмосферы, то никакого давления на него не будет. А так как основным его элементом является металлическая коробка с выкаченным воздухом, то она полностью распрямиться и стрелка уйдет в крайнее положение.