Что показывает на Луне прибор барометр-анероид?
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Что показывает на Луне прибор барометр-анероид?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам прибор служит для определения атмосферного давления, а так как на луне нет атмосферы, то никакого давления на него не будет. А так как основным его элементом является металлическая коробка с выкаченным воздухом, то она полностью распрямиться и стрелка уйдет в крайнее положение.
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