Давление тела на опору тем больше, чем: а) больше вес тела и большая площадь опоры; ??) больше вес тела и меньше площадь опоры: в) меньше вес тела и Меша площадь опоры, г) меньше вес тела и большая площадь опоры.
Физика
Давление тела на опору тем больше, чем: а) больше вес тела и большая площадь опоры; ??) больше вес тела и меньше площадь опоры: в) меньше вес тела и Меша площадь опоры, г) меньше вес тела и большая площадь опоры.
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Гость:
Б. Больше вес и меньше площадь
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