Найдите разность -0.7и-3/8 3/8 это обыкновенная дробь
Математика
Найдите разность -0.7и-3/8 3/8 это обыкновенная дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представим десятичную в виде обычной, к общему знаменателю подводим: -7/10-(-3/8)=-56/80+30/80=-26/80 ответ: -0,325
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