Скажите 2 любых рассказа и главную мысль срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111

Литература
Скажите 2 любых рассказа и главную мысль срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
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