Сочинение на тему: о чём меня заставил задуматься рассказ Платонова "Юшка"

Гость: Гость:

Юшка был бедным человеком, его не любили, дети кидались в него камнями. Когда он умер, пришла девушка, и спросила про него. Она рассказала, что она осталась сиротой, а Юшка поместил её маленькую в семейство в Москве. потом отдал её в школу с пансионом Я думаю он был добрым человеком