Сочинение на тему: о чём меня заставил задуматься рассказ Платонова "Юшка"
Литература
Сочинение на тему: о чём меня заставил задуматься рассказ Платонова "Юшка"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юшка был бедным человеком, его не любили, дети кидались в него камнями. Когда он умер, пришла девушка, и спросила про него. Она рассказала, что она осталась сиротой, а Юшка поместил её маленькую в семейство в Москве. потом отдал её в школу с пансионом Я думаю он был добрым человеком
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