Звуковий аналіз слова Софійка, Фіалка,Фартушок
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Звуковий аналіз слова Софійка, Фіалка,Фартушок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 0 = 0 = - 0 [софійка] = 0 0 - - 0 [фіалка] - 0 - - 0 - 0 - [фартушок]
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