За 13 дней 4 садовника собрали 13260 кг яблок.Сколько килограммов яблок(в среднем)собрал каждый садовник за 1 день?(Помогите решить)

Математика

За 13 дней 4 садовника собрали 13260 кг яблок.Сколько килограммов яблок(в среднем)собрал каждый садовник за 1 день?(Помогите решить)

Автор: Гость