За 13 дней 4 садовника собрали 13260 кг яблок.Сколько килограммов яблок(в среднем)собрал каждый садовник за 1 день?(Помогите решить)
Математика
За 13 дней 4 садовника собрали 13260 кг яблок.Сколько килограммов яблок(в среднем)собрал каждый садовник за 1 день?(Помогите решить)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13260:13:4=255 кг яблок собрал каждый садовник за день.
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