Помогите пожалуйста! 1)Рассчитайте объём газа(н.у.), который выделится при взаимодействии избытка сульфида цинка с раствором, содержащим 7,3 г соляной кислоты. (Запишите число с точностью до сотых) 2) в результате реакции, те...

Химия

Помогите пожалуйста! 1)Рассчитайте объём газа(н.у.), который выделится при взаимодействии избытка сульфида цинка с раствором, содержащим 7,3 г соляной кислоты. (Запишите число с точностью до сотых) 2) в результате реакции, термохимическое уравнение которой 4NH3(г) +5O2(г) = 4NO(г) +6 H2O(ж) +1169 кДж выделилось 584,5 кДж теплоты. Вычислите объём (н.у.) аммиака, который вступил в реакцию. Запишите число с точностью до десятых.

Автор: Гость