Помогите пожалуйста! 1)Рассчитайте объём газа(н.у.), который выделится при взаимодействии избытка сульфида цинка с раствором, содержащим 7,3 г соляной кислоты. (Запишите число с точностью до сотых) 2) в результате реакции, те...
Химия
Помогите пожалуйста! 1)Рассчитайте объём газа(н.у.), который выделится при взаимодействии избытка сульфида цинка с раствором, содержащим 7,3 г соляной кислоты. (Запишите число с точностью до сотых) 2) в результате реакции, термохимическое уравнение которой 4NH3(г) +5O2(г) = 4NO(г) +6 H2O(ж) +1169 кДж выделилось 584,5 кДж теплоты. Вычислите объём (н.у.) аммиака, который вступил в реакцию. Запишите число с точностью до десятых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ответ: V(H2S)=2,24 дм^3 (или л (литров)). 2)Ответ: V(NH3)=44,8 дм^3 (или л (литров)).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите уравнения реакций получения всех возможных солей при взаимодействии ки??лоты и основания Mn(OH)2 и H2SO4 , с указанием соотношения реагентов
Химия
У розчин масою 200г з масовою часткою солі 10% додали ще 200г води. Масова частка солі в новому розчині?
Математика
Помогите решить задачу: Туристы прошли свой маршрут за два дня. В первый день они прошли 3/10( три десятых) маршрута и ещё 4 1/2( четыре целых одна...
Математика
Математика