5-6 речень з безособовими дієсловами
Українська мова
5-6 речень з безособовими дієсловами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вранці повіває прохолодою. Я помітила,як надворі світало. Мама покликала мене,бо вже вечоріє. Чомусь увечері мене нудило. Вчора мою сестру морозило,і їй було погано. Мені дуже щастить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какую массу бензола можно получить из 22,4 л ацетилена, если выход бензола составля??т 40%. Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
География
Срочно помогите: Задача: Яхта потеряла управление в точке с координатами: 45¤ Ю.Ш. и 160¤ в.д. Яхта дрифтит со скоростью 3,5 км/ч, где она окажется...
Українська мова