5-6 речень з безособовими дієсловами

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5-6 речень з безособовими дієсловами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вранці повіває прохолодою. Я помітила,як надворі світало. Мама покликала мене,бо вже вечоріє. Чомусь увечері мене нудило. Вчора мою сестру морозило,і їй було погано. Мені дуже щастить
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