Какую массу бензола можно получить из 22,4 л ацетилена, если выход бензола составля??т 40%. Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
Химия
Какую массу бензола можно получить из 22,4 л ацетилена, если выход бензола составля??т 40%. Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)3C2H2=C6H6 V(C2H2)-n(C2H2)(переход от объема на количество) n(C2H2)=22.4/22.4=1 моль 2)3n(C2H2)=n(C6H6)=0.1/3=0.033 моль 3) от количества к массе: m(C6H6)=0.33*78=2.54 грамм Mr(C6H6)=6+12*6=6+72=78 грамм/моль 4)w(вва)=(mвва/m рра)*100% 40%=(2.574*100%)/x 40%x=2.574*100% x-257.4/40 x=6.43 M(C6H6)=6.43 грамма.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Срочно помогите: Задача: Яхта потеряла управление в точке с координатами: 45¤ Ю.Ш. и 160¤ в.д. Яхта дрифтит со скоростью 3,5 км/ч, где она окажется...
Українська мова
Алгебра
Профильная тригонометрия. Для технарей 80lvl !!!! Решите уравнение Dcos2x + √2 cos (п/2 + х)+1=0 Укажите корни этого уравнения, принадлежащие...