Какую массу бензола можно получить из 22,4 л ацетилена, если выход бензола составля??т 40%. Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!

Химия

Какую массу бензола можно получить из 22,4 л ацетилена, если выход бензола составля??т 40%. Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость