5,7х+2х+53,5=400 плиззззз
Математика
5,7х+2х+53,5=400 плиззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,7х+2х+53,5=400 7.7х=400 - 53,5 7.7х это 5.7х+2х 7.7х=346,5 х=346,5 : 7,7 х=45 Ответ:45
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