Излучатель мощностью 10 Вт создает монохроматическое излучение с длиной волны 662н?? .Определите сколько фотонов в одну секунду излучает этот источник .Какова масса каждого фотона?
Физика
Излучатель мощностью 10 Вт создает монохроматическое излучение с длиной волны 662н?? .Определите сколько фотонов в одну секунду излучает этот источник .Какова масса каждого фотона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Энергия излучения E=P*t=10*1=10 Дж Энергия фотона E1=h*c/L=6,62*10^-34*3*10^8/662*10^-9=3*10^-19 Дж N=E/E1=10/3*10^-19=3,33*10^19 m=E1/c^2=3*10^-19/9*10^16=3,3*10^-36 кг
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