Излучатель мощностью 10 Вт создает монохроматическое излучение с длиной волны 662н?? .Определите сколько фотонов в одну секунду излучает этот источник .Какова масса каждого фотона?

Физика

Излучатель мощностью 10 Вт создает монохроматическое излучение с длиной волны 662н?? .Определите сколько фотонов в одну секунду излучает этот источник .Какова масса каждого фотона?

Автор: Гость