5/9 его составляют 90

Гость: Гость:

5/9 числа = 90 найдём 1/9 90 делим на 5 = 16 - это 1/9 16 умножаем на 2 = 32 - это 2/9 16 умножаем на 3 = 48 - это 3/9 16 умножаем на 4 = 64 - это 4/9 16 умножаем на 5 = 90 - это 5/9 16 умножаем на 6 = 106 - это 6/9 16 умножаем на 7 = 112 - это 7/9 16 умножаем на 8 = 128 - это 8/9 16 умножаем на 9 = 144 - это 9/9 То есть число которое задумывалось = 144