Бывает ли глагол с корнем мох

Русский язык
Бывает ли глагол с корнем мох
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По логике да.Вот даже пример : Убирать мох.
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