5 деепричастий из произведения Чехова

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5 деепричастий из произведения Чехова
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Делая, играя, думая, идя, написав 
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