Стих про собаку на казахском языке
Қазақ тiлi
Стих про собаку на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қалдырып кезде воетБіз олардың бизнес туралы болып табылады.Достар көп ғана қаруы бар болады,Бізге выть дайынсыз ба?Иесі қайғылы болсаИт оның сүйекті тартуда -«On, pohrusti, бұл дәмді екен!Мұң көмектесуге.Сіз? Жүгіртті ның кроссовки, доп келе ме ...Қандай сені әлсірету еді? «Егер ит жүрегіАяғына оны қоюға дайын!«Рахмет, достым» - жауапБақыт лай ән.Мүмкін жай ғана арналған?Барлық иттер жәннәтқа барады? ...
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