Опишите климаты к климатограмм е северной америки

География
Опишите климаты к климатограмм е северной америки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Субтропический муссонный климат. Характерен для восточного побережья США, отличается жарким влажным летом, относительно прохладной и более сухой зимой. 2) Субарктический переходный к арктическому климат, характерен для крайнего севера Канады. 3) Умеренный морской климат с очень влажной зимой, характерен для западного побережья Канады (??).
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