Опишите климаты к климатограмм е северной америки

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1) Субтропический муссонный климат. Характерен для восточного побережья США, отличается жарким влажным летом, относительно прохладной и более сухой зимой. 2) Субарктический переходный к арктическому климат, характерен для крайнего севера Канады. 3) Умеренный морской климат с очень влажной зимой, характерен для западного побережья Канады (??).