Сравните положение индейцев и негров в сша до гражданской войны и после неё Толь??о не сильно много)

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Сравните положение индейцев и негров в сша до гражданской войны и после неё Толь??о не сильно много)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да гражданской войны Сначала, Южные плантации использовали в качестве рабов индейцев. Индейцы были свободолюбивым народом, и часто уходили. (на западе также жили индейцы, но их начали выселять и истреблять) По этому, начали завозить негров из Африки в качестве рабов. В общем, положение индейцев и негров было практически равно, только сначала в качестве рабов использовали индейцев, а потом уже негров. Север был против рабства. По этому началась гражданская война. Причины: -противоречие между наемным трудом и рабством -осложнение экономики между югом и севером -борьба за западные земли и полит.власть -угроза отделения Юга от Севера После  Авраам Линкольн в 1862 году принял закон, который отменял рабовладение. Он вступал в силу с 1 января 1863 года. (также приняли закон о гамстедах) По окончанию войны(победа у Севера) , результаты: -единство страны -ЛИКВИДАЦИЯ РАБСТВА -право голоса у афроамериканцев и т.д. В общем, после гражданской войны в США было ликвидировано рабство, а значит положение у негров и индейцев было одинаковым - и те и те стали свободным народом. (но в 1865-1877гг. проводились Южные Реконструкции, издавали "черные кодексы"(ограничение права бывших рабов)
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