На схеме справа закрась видимые части западного полушария и обведи параллели вос??очного полушария
Окружающий мир
На схеме справа закрась видимые части западного полушария и обведи параллели вос??очного полушария
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