Вычислите сумму,используя прием Гаусса В)1+3+5+...+99 Г)3+6+9+...+90 Зарание спасибо

Гость: Гость:

В)тут будет 1 число без пары поэтому делаем прибавляем ещё число 100 и делаем по тому же принципу 1+100=101 кол-во пар=100/2=50 101*50=5050 5050-100(т.к. до этого мы прибавляли)=4950 г) идут числа через 3 => 90/3=30 (число 90 тридцатое по счёту) 90+3=93 кол-во пар=30/2=15 15*93=1395