Вычислите сумму,используя прием Гаусса В)1+3+5+...+99 Г)3+6+9+...+90 Зарание спасибо

Математика
Вычислите сумму,используя прием Гаусса В)1+3+5+...+99 Г)3+6+9+...+90 Зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)тут будет 1 число без пары поэтому делаем прибавляем ещё число 100 и делаем по тому же принципу 1+100=101 кол-во пар=100/2=50 101*50=5050 5050-100(т.к. до этого мы прибавляли)=4950 г) идут числа через 3 => 90/3=30 (число 90 тридцатое по счёту) 90+3=93 кол-во пар=30/2=15 15*93=1395
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