5 фразеологизмов которые дают оценку работе

Гость: Гость:

Сбиться с ног (торопиться) , скрепя сердце ( не желать что-то принимать) , обвести вокруг пальца (обмануть) , бить баклуши (бездельничать) ; сломя голову (быстро) ; в час по чайной ложке (очень медленно) ; водить за нос (обманывать) ; себе на уме (хитрый) ; ) Топорная работа; без сучка без задоринки; снять стружку; разделать под орех. (Столяр. ) 2) на один покрой; трещать по швам; семь раз отмерь, один раз отрежь; шито белыми нитками. (Портной. ) 3) доводить до белого каления; между молотом и наковальней. (Кузнец. ) 4) калачом не заманишь; заварить кашу; толочь воду в ступе; попасть как кур в ощип. (Повар. ) 5) ставить в тупик; зеленая улица; на всех парах. (Железнодорожник. )