5 и 6))))))))))))))))))))))))))
Информатика
5 и 6))))))))))))))))))))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. Источник-она Приемник-отец Канал-гонец Создает помехи-ткачиха, повориха и баба Бабариха. Сейчас ответ напишу к 6
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