5. Какие горы в Евразии соединили платформы между собой в единое целое? Какой возраст имеют горы Евразии? В какую эпоху складчатости они образовались? 6. Какие горы образовались в новую эпоху складчатости и составляют основу А...
География
5. Какие горы в Евразии соединили платформы между собой в единое целое? Какой возраст имеют горы Евразии? В какую эпоху складчатости они образовались? 6. Какие горы образовались в новую эпоху складчатости и составляют основу Альпийско-Гималайского пояса? 7. Где протянулось Тихоокеанское "огненное кольцо" новейшей складчатости? Почему его так называют?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. Уральские горы соединили Русскую платформу, Западно-Сибирскую плиту и Сибирскую платформу в единое целое. Горы Евразии имеют разный возраст. Древние образовались в период байкальской, каледонской и герцинской складчатости, средние образовались в мезозое, а молодые в период альпийской складчатости. 6. Альпы, Кавказ, Гималаи, горы Камчатки, Сахалина и Курильских островов и др. 7. Вокруг Тихого океана. Границы Тихого океана находятся в зоне движения литосферных плит и здесь часты землетрясения и извержения вулканов.
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