Пожалуйста помагите сделать уравнения меня на уроке не было я болела и тему не поняла тему надеюсь вы поможете 1)144•x=576 2)121:y=11

Математика

Пожалуйста помагите сделать уравнения меня на уроке не было я болела и тему не поняла тему надеюсь вы поможете 1)144•x=576 2)121:y=11

Автор: Гость