Пожалуйста помагите сделать уравнения меня на уроке не было я болела и тему не поняла тему надеюсь вы поможете 1)144•x=576 2)121:y=11
Математика
Пожалуйста помагите сделать уравнения меня на уроке не было я болела и тему не поняла тему надеюсь вы поможете 1)144•x=576 2)121:y=11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Смотри, чтобы получить икс нам нужно произведение(576) разделить на известный множитель(144) : ▶144 * x = 576 ▶x= 576 : 144 ▶x=4 2)Чтобы найти игрик нам нужно число 121 разделить на результат деления (11) ▶121 : y = 11 ▶y=121:11 ▶y=11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СРОЧНО ПЖ НУЖНО!!! Буратино потратил 45/77 своих денег на покупку учебников, а на покупку конфет- 13/16 оставшихся денег.После этого у него остал...
Математика
Математика
История
Особенности кочевого скотоводства (виды скота, характеристика хозяйства, периодичность кочевания, прокорм скота)