СРОЧНО ПЖ НУЖНО!!! Буратино потратил 45/77 своих денег на покупку учебников, а на покупку конфет- 13/16 оставшихся денег.После этого у него осталось 24 сольдо.Сколько сольдо было у Буратино сначала?

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16/16-13/16=3/16 - это и есть 24 сольдо а 13/16 равно 104 сольдо х=24*13/16*16/3 Значит 104 сольдо это (77/77-45/77)=22/77 или 2/7 значит 7/7 это и есть все деньги буратино и равно х=107*7/7*7/2=364 сольдо ответ всего было 364 сольдо