Фразеологизмы слова сквозят изумрудами,лучезарный воздух
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Фразеологизмы слова сквозят изумрудами,лучезарный воздух
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сквозят изумрудами - изумруд -зеленый драгоценный камень, сквозят как бы светятся зеленым приятным цветом, напоминая драгоценность. Лучезарный воздух- лучезарный(луч+зоря), воздух, который светится, сияет. Пример: Листья на деревьях не шелохнутся, в жаркий летний день они будто сквозят изумрудами, так что видно кружева прожилок.(И.Тургенев). (листья приятно зеленого цвета и светятся, как бы сияют)
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