Фразеологизмы слова сквозят изумрудами,лучезарный воздух

Гость: Гость:

Сквозят изумрудами - изумруд -зеленый драгоценный камень, сквозят как бы светятся зеленым приятным цветом, напоминая драгоценность. Лучезарный воздух- лучезарный(луч+зоря), воздух, который светится, сияет. Пример: Ли­стья на де­ре­вьях не ше­лох­нут­ся, в жар­кий лет­ний день они будто скво­зят изу­мру­да­ми, так что видно кру­же­ва про­жи­лок.(И.Тургенев). (листья приятно зеленого цвета и светятся, как бы сияют)