СРИгнат хотел купить 1 килограмм хорошей клубники по 60 рублей за кг, но поддался на уговоры продавца и купил 3 кг клубники по 45 рублей за кг. К сожалению, из-за жары один килограмм клубники сгнил, и Игнату пришлось его выкину...
Математика
СРИгнат хотел купить 1 килограмм хорошей клубники по 60 рублей за кг, но поддался на уговоры продавца и купил 3 кг клубники по 45 рублей за кг. К сожалению, из-за жары один килограмм клубники сгнил, и Игнату пришлось его выкинуть, остальное он съел. По какой цене за килограмм в итоге досталась Игнату съеденная клубника? по 60 рублей дешевле 60 рублей дороже 60 рублей невозможно определитьОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛКЙСТА!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заплатил за 3 кг по 45 45 руб * 3 = 135 руб Осталось 2 кг по 135 : 2 = 67,5 руб за кг - дороже 60 руб - ОТВЕТ.
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