СРИгнат хотел купить 1 килограмм хорошей клубники по 60 рублей за кг, но поддался на уговоры продавца и купил 3 кг клубники по 45 рублей за кг. К сожалению, из-за жары один килограмм клубники сгнил, и Игнату пришлось его выкину...

Математика

СРИгнат хотел купить 1 килограмм хорошей клубники по 60 рублей за кг, но поддался на уговоры продавца и купил 3 кг клубники по 45 рублей за кг. К сожалению, из-за жары один килограмм клубники сгнил, и Игнату пришлось его выкинуть, остальное он съел. По какой цене за килограмм в итоге досталась Игнату съеденная клубника? по 60 рублей дешевле 60 рублей дороже 60 рублей невозможно определитьОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛКЙСТА!!!!!

Автор: Гость