Школьники пошли на экскурсию в музей космический в 11:00 дорога до музея обратно заняла 01:00 осмотр музея 01:10 когда школьники возвратился с экскурсии

Математика

Школьники пошли на экскурсию в музей космический в 11:00 дорога до музея обратно заняла 01:00 осмотр музея 01:10 когда школьники возвратился с экскурсии

Автор: Гость