Школьники пошли на экскурсию в музей космический в 11:00 дорога до музея обратно заняла 01:00 осмотр музея 01:10 когда школьники возвратился с экскурсии
Математика
Школьники пошли на экскурсию в музей космический в 11:00 дорога до музея обратно заняла 01:00 осмотр музея 01:10 когда школьники возвратился с экскурсии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 14:10 школьники вернулись с экскурсии
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