Даю 30 баллов!!!Напишите краткое сочинение (5-6 предложений) про 8-ое Марта.Напиши те что мы празднуем ,как и когда(кратко,на уровне 5-ого класса)

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8-ое марта - прекрасный день. День всех женщин.В этот праздник мы поздравляем своих мам , сестёр , подруг одноклассниц и т.д.Этот праздник отмечается в Европе . В этот день всем женщинам уделяется особое внимание.