В 12 ч скорый поезд догнал пассажирский, а в 18 ч был уже впереди его на 120 км. Какое расстояние между поездами было в 10 ч утра того же дня?
Математика
В 12 ч скорый поезд догнал пассажирский, а в 18 ч был уже впереди его на 120 км. Какое расстояние между поездами было в 10 ч утра того же дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-12=6 (час) разница 120:6=20 км/ч скорость удаления 12-10=2 (час) 2*2=40 км расстояние между поездами в 10 часов утра
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