Постройте график уравнения : (y²-x⁴)(y⁴-x²)=0

Гость: Гость:

Раскладываем по формулам сокращенного умножения: (y-x^2)(y+x^2)(y^2-x)(y^2+x)=0; y-x^2=0; y=x^2; y+x^2=0; y=-x^2; y^2-x=0; x=y^2; y^2+x=0; x=-y^2; x=y^2 это парабола, ось симметрии которой - ох; y=x^2 - оу; следовательно получаются 4 параболы, 2 лежащие на ох и 2 лежащие на оу; причем все вида y=x^2; Вот график: